Luc Besson nasce il 19 marzo del 1959 a Parigi. I genitori sono degli istruttori di nuoto subacqueo, e Luc da bambino li segue nei loro giri intono al mondo, coltivando il sogno di diventare un biologo marino specializzato nello studio dei delfini. Purtroppo a causa di in incidente in mare, avvenuto quando ha solo diciassette anni, è costretto ad abbandonare questo sogno. Decide così di coltivare la sua passione per il cinema; passione che si accompagna sempre ad una intensa attività di scrittura. Comincia a lavorare in questo