Ferran Adrià Acosta nasce il 14 maggio del 1962 a L'Hospitalet de Llobregat, in Catalogna (Spagna). Inizia la propria carriera in cucina a soli diciotto anni, nel 1980, quando lavora all'"Hotel Playafels" di Castelldefels come lavapiatti: lì, nei momenti di pausa, il cuoco dell'albergo gli insegna a preparare alcuni piatti catalani. L'anno dopo si trova a svolgere la mansione di cuoco anche durante il servizio militare, mentre nel 1984 entra a far parte di "El Bulli", del quale diventa lo chef diciotto mesi dopo.