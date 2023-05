Fantozzi: Io sono stato azzurro di sci!



Calboni e Sig.na Silvani: Eh?



Fantozzi: Io sono stato nella nazionale di sci!



Sig.na Silvani: E lo dice così?!? Mah! Ha sentito Calboni? Eh... che bravo!



Calboni: Sì, vedremo... ce lo dimostrerà!



Fantozzi: Veramente... sono dieci anni che non scio...



Calboni: Eh?



Sig.na Silvani: Come?



Fantozzi: Dicevo che saranno vent'anni che non scio...



Sig.na Silvani: Cosa?



Sig.na Silvani: Parli forte, non si capisce!



Fantozzi: Sto dicendo che saranno trenta, trentacinque anni che non vedo un paio di sci!