Aforismi
Nella vita devi chiarirti, e lo devi fare il prima possibile, in cosa vuoi credere e contro cosa vuoi lottare. Finché non lo fai sei solo un protoplasma che fluttua nello spazio.

  • Personaggi esposti come lo fu Redford lo dovrebbero fare, però sovente sono dei volta gabbana e si schierano dalla parte vincente. Per i semplici mortali la cosa è molto più delicata e, pur avendo chiarito con se stessi non possono sempre esternare la loro scelta e che questo non provochi loro la perdita del posto di lavoro, al minimo, e non ne sconvolga la vita stessa. Le cose non possono sempre essere guardate con l'ottica del bianco e nero.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: ieri alle ore 7:34

