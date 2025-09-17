DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Robert Redford
Personaggi esposti come lo fu Redford lo dovrebbero fare, però sovente sono dei volta gabbana e si schierano dalla parte vincente. Per i semplici mortali la cosa è molto più delicata e, pur avendo chiarito con se stessi non possono sempre esternare la loro scelta e che questo non provochi loro la perdita del posto di lavoro, al minimo, e non ne sconvolga la vita stessa. Le cose non possono sempre essere guardate con l'ottica del bianco e nero.Da: Gladys BozanicData: ieri alle ore 7:34