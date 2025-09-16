Aforismi
Frase di Robert Redford

Nella vita devi chiarirti, e lo devi fare il prima possibile, in cosa vuoi credere e contro cosa vuoi lottare. Finché non lo fai sei solo un protoplasma che fluttua nello spazio.

Breve biografia di Robert Redford

Nato il 18 agosto 1936 a Santa Monica, in California, Charles Robert Redford Jr. è stato uno degli attori più famosi di tutti tempi. Divenuto arcinoto grazie al suo fascino ribelle, allo sguardo intenso e all'effetto assassino di quel ciuffo biondo che è stato proprio definito "alla Redford", ha anche contribuito non poco alla...
Biografia di Robert Redford

