Commenti alla poesia di Gialal al-Din Rumi
ha spiritual natura, e tu, se vi entri,
non v'entrar con superbia e con follia.
La nostra danza fuor della persona,
fuor dall'anima sta. Tu poggia in alto,
empietà e fede dietro a te abbandona.
La nostra danza è amor spirituale,
ebbrezza ella è; gorgoglia come vino
dentro la coppa del corpo mortale.
La nostra danza è la sorgente viva,
è di vita la fonte. E tu, se sei
Khizer, bevi dall'onda che ravviva.
La nostra danza è pegno portentoso;
per la sua vita, Adamo dalla destra
di Dio l'ottenne misericordioso.
La nostra danza più che le celesti
plaghe è sublime. Questo grande arcano
alla stadera tua tu invan trarresti.
La nostra danza è tutta una gran festa,
tutta una gioia. Via se ne cancella
ogni dolore e ogni cura molesta.
La nostra danza è tal, che di sé prezzo
alcun non ha. Non chiederne compenso,
figlio mio, non donarla a poco prezzo!
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Le poesie di Rumi sono cariche di misticismo, se lette letteralmente possono non essere così chiare, tuttavia se le studi con serietà e pratichi la danza con costanza ti si aprono porte che pensavi impossibili da conoscere. Non c'entra nulla la religione, è il tuo interiore che si spalanca e ti fa vedere ciò che sei. Potrà spaventare e rendere tristo all'inizio, tuttavia con la determinazione e nel tempo inizierai ad assaporare il vero significato di spiritualità. Quello slegato dalle idee, dai concetti, dalle etichette, dalle regole umane e un'emozione forte di travolgerà come un'onda impetuoso di un mare chiamato Amore, facendoti piangere come un bambino. A quel punto scopri non di essere arrivato ma di essere accolto in un abbraccio con chi cercavi da tempo.Da: PaxlexData: ieri alle ore 8:55