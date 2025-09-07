DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Agatha Christie
-
Dal tempo di Agatha Christie le cose sono un po' cambiate, ossia ora sono per lo più ex compagni, ex mariti o pure sconosciuti che uccidono anche senza conoscere la persona o poter dare un motivo. Tra femminicidi e omicidi per il gusto d'uccidere non so proprio dove questo mondo sta andando.Da: Gladys BozanicData: venerdì 5 settembre alle ore 7:47
-
Molto vero... l'invidia e la falsità sono fonti di male, di ogni male.Da: GiusyData: venerdì 5 settembre alle ore 5:38