Ogni omicida è probabilmente il vecchio amico di qualcuno.

  • Dal tempo di Agatha Christie le cose sono un po' cambiate, ossia ora sono per lo più ex compagni, ex mariti o pure sconosciuti che uccidono anche senza conoscere la persona o poter dare un motivo. Tra femminicidi e omicidi per il gusto d'uccidere non so proprio dove questo mondo sta andando.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: venerdì 5 settembre alle ore 7:47

  • Molto vero... l'invidia e la falsità sono fonti di male, di ogni male.

    Da: Giusy
    Data: venerdì 5 settembre alle ore 5:38

