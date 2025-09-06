Aforismi
Aforisma di Agatha Christie

Ogni omicida è probabilmente il vecchio amico di qualcuno.

Breve biografia di Agatha Christie

Agatha Mary Clarissa Miller nasce nel 1890 a Torquay, in Inghilterra da padre americano. L'infanzia e l'adolescenza Quando la piccola è ancora in tenera età, la famiglia si trasferisce a Parigi dove la futura scrittrice intraprende fra l'altro studi di canto. Orfana di padre a soli dieci anni, viene allevata dalla madre (oltre che...
