Commenti alla frase, tratta dal film Via col vento

Rhett: No, ne ho abbastanza di tutto. Cerco la pace. Vedrò se la vita può darmi ancora un po' di serenità e di dolcezza. Tu sai cosa intendo?

Rossella: No, so solo che ti amo!

Rhett: Questa è la tua disgrazia.

Rossella: Rhett! Rhett! Rhett! Rhett! Se te ne vai che sarà di me? Che farò?

Rhett: Francamente, me ne infischio. [esce dalla porta e scompare nella nebbia]

Rossella: Non voglio perderlo. Non voglio! Ci dev'essere il modo di ricondurlo a me. Oh, non posso pensarci ora. Se no divento pazza. Ci penserò domani. Pure, devo pensarci! Devo pensarci. Che cosa posso fare? Cos'è che conta nella vita?

Gerald [voce fuori campo]: Oseresti dire, Miss Rossella O'Hara, che la terra non conta nulla per te? Ma la terra è la sola cosa per cui valga la pena di lavorare. La sola cosa che duri.

Ashley [voce fuori campo]: Qualcosa che amate più di me, benché forse non lo sappiate: Tara.

Rhett [voce fuori campo]: Trai la tua forza da questa terra, da Tara.

Gerald [voce fuori campo]: La terra è la sola cosa che conti. La sola cosa che duri.

Ashley [voce fuori campo]: Qualcosa che amate più di me, benché forse non lo sappiate: Tara.

Rhett [voce fuori campo]: Trai la tua forza da questa terra, la terra rossa da Tara.

Gerald [voce fuori campo]: La sola cosa che duri.

Ashley [voce fuori campo]: Qualcosa che amate più di me.

Gerald [voce fuori campo]: Tara!

Ashley [voce fuori campo]: Tara!

Rhett [voce fuori campo]: Tara!

Rossella: Tara! A casa! A casa mia! E troverò un modo per riconquistarlo. Dopotutto, domani è un altro giorno!

[Scena finale del film]

Dal film

Via col vento

  • "Via col vento"... il nostro sogno nel cassetto...

    Da: Giusy
    Data: mercoledì 11 febbraio alle ore 4:57

