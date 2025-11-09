Commenti alla frase di Charles Dickens
-
Beh, pure gli avvocati appartengono alla razza umana e come tali pure loro possono essere buoni o cattivi, non sono mica una casta a parte, immuni alle caratteristiche che tutti noi possono contradistinguere.Da: Gladys BozanicData: domenica 2 novembre alle ore 10:03
-
nel leggere questa riflessione di c.dickens,profondamente ed amaramente,vera;mi viene alla mente un'altra piu'articolata e piu' colorita che recita cosi': "non affidare la tua anima al prete,il tuo corpo al medico e la tua borsa all'avvocato".purtroppo i rapporti umani sono falsati e vengono manipolati dalla corsa e dalla sete smodata del denaro.col denaro si corrompe tutto:"una porta ben chiusa col denaro si aprira'".con questa mentalita malata ed inquinata dal fascinoparalizzante e malefico del denaro i veri valori fondanti dell'uomo scompaiono ed il degrado morale lievita in maniera vertiginosa.Da: Claudio Cavaliere:Veri,Boni Et Pulchri DefensorData: sabato 4 giugno 2011 alle ore 15:07