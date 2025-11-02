Aforismi
Frase di Charles Dickens

Se non ci fossero persone cattive non ci sarebbero buoni avvocati.

Breve biografia di Charles Dickens

Romanziere inglese tra i più popolari della storia della letteratura di ogni tempo, mostro di bravura capace di creare storie immortali con una scrittura abilissima e comprensibile a tutti, Charles Dickens nasce il 7 febbraio 1812 presso Portsmouth, secondo di otto figli. Il padre John era impiegato all'ufficio della Marina e la madre...
