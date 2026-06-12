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Commenti alla frase di Abraham Lincoln

Nella sua grandezza il genio disdegna le strade battute e cerca regioni ancora inesplorate.

  • Conoscere ed esplorare... sempre

    Da: Giusy
    Data: sabato 6 giugno alle ore 17:05

  • ho difficoltà a commentare i grandi pensatori. ma posso azzardare il pensiero che mi fa dire: anche il genio dell'uomo per bene che faccia per gli umani, commetterà sempre errore, se non cercasse di ricercare la possibilità di FARE ANCORA MEGLIO. guido

    Da: guido perazzi
    Data: domenica 6 giugno 2010 alle ore 22:58

  • L'uomo non dovrà compiacersi di rivangare le strade battute, ma seguitare il percorso verso nuove terre e nuovi cieli aprendosi a sogni e prospettive nuove.

    Da: Germano Bonora
    Data: domenica 6 giugno 2010 alle ore 8:04

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