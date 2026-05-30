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Citazione dal film Colpa delle stelle di Hazel Grace Lancaster

Ci sono infiniti numeri tra zero e uno. C'è 0,1 e 0,12 e 0,112 e una lista infinita di altri numeri. Naturalmente c'è una serie infinita di numeri ancora più grande tra zero e due, o tra zero e un milione. Alcuni infiniti sono più grandi di altri infiniti. Ce l'ha insegnato uno scrittore che un tempo abbiamo amato. Ci sono giorni, e sono molti, in cui mi pesano le dimensioni della mia serie infinita. Vorrei più numeri di quanti è probabile che ne vivrò e, Dio, voglio più numeri per Augustus Waters di quelli che gli sono stati concessi. Ma Gus, amore mio, non riesco a dirti quanto ti sono grata per il nostro piccolo infinito. Non lo cambierei con niente al mondo. Mi hai regalato un per sempre dentro un numero finito, e di questo ti sono grata.

Dal film

Colpa delle stelle
Hazel Grace Lancaster

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Hazel Grace Lancaster, una diciassettenne affetta da cancro, è obbligata dai genitori a frequentare un gruppo di supporto, durante questi incontra e si innamora Augustus Waters, un ex giocatore di basket con una gamba amputata.

Hazel fa conoscere ad Augustus il suo romanzo preferito, Un'afflizione imperiale. La passione comune per il romanzo li porta ad Amsterdam, dove hanno un burrascoso incontro con l'autore, Peter Van Houten, ormai alcolizzato. Là Augustus rivela a Hazel di essere nel corso di una grave ricaduta diagnosticata...Leggi di più

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