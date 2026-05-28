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Commenti alla frase di Katherine Mansfield
Il rimpianto è un enorme spreco d'energia. Non vi si può costruire nulla sopra. Serve soltanto a sguazzarvi dentro.
[Altra versione: Il rimpianto è uno spreco di energia spaventoso e nessuno, che voglia essere scrittore, può indulgervi. Non si può dargli forma, non si può costruirci, serve solo a crogiolarcisi]
[Altra versione: Il rimpianto è uno spreco di energia spaventoso e nessuno, che voglia essere scrittore, può indulgervi. Non si può dargli forma, non si può costruirci, serve solo a crogiolarcisi]
[Da: Je ne parle pas français, in Beatitudine, in Tutti i racconti]
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Il pragmatismo ha una logica asciutta, stringata e concreta... ma, a mio avviso, non è applicabile all'anima.Da: GiusyData: giovedì 21 maggio alle ore 14:08