Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Dialogo dal film I cento passi

Peppino Impastato: Sai cosa penso? Che quest'aeroporto in fondo non è brutto, anzi...

Salvo Vitale: Ma che cosa dici?

Peppino Impastato: No ma... Visto così dall'alto, uno sale qua sopra e potrebbe anche pensare che la natura vince sempre, che è ancora più forte dell'uomo e invece non è così! In fondo tutte le cose, anche le peggiori, una volta fatte poi si trovano una logica, una giustificazione per il solo fatto di esistere: fanno 'ste case schifose con le finestre in alluminio e i muri di mattoni finti... Mi stai seguendo?...

Salvo Vitale: Eeh, ti sto seguendo!

Peppino Impastato: ...I balconcini, 'a gente ci va a abitare e ci mette... le tendine, i gerani, la televisione e dopo un po' tutto fa parte del paesaggio, c'è, esiste, nessuno si ricorda più di com'era prima, non ci vuole niente a distruggere la bellezza.

Salvo Vitale: Ah be' ho capito, ma allora?

Peppino Impastato: E allora... E allora invece della lotta politica, la coscienza di classe, tutte le manifestazioni e 'ste fissarie, bisognerebbe ricordare alla gente cos'è la bellezza, aiutarla a riconoscela, a difenderla.

Salvo Vitale: La bellezza?

Peppino Impastato: La bellezza, è importante la bellezza, da quella scende giù tutto il resto.

Dal film

I cento passi

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

I cento passi: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film I cento passi:

Frasi del film I cento passi Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Marco Tullio Giordana I cento passi su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Cento sono i passi che occorre fare a Cinisi, per colmare la distanza tra la casa della famiglia Impastato e quella del boss mafioso Gaetano Badalamenti.

Il giovane Peppino Impastato vive cercando di sfuggire a quest'inesorabile legame con l'ambiente mafioso che il padre, Luigi Impastato, un po' per inerzia, un po' perché ha una moglie da proteggere e due figli da crescere, non ha la forza di rompere. Anche di fronte alla vulnerabilità sua e della propria famiglia, Peppino, animato da uno spirito civico irrefrenabile, non esita,...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Janis Joplin Janis Joplin
Jimi Hendrix Jimi Hendrix
Luigi Lo Cascio Luigi Lo Cascio
George Gershwin George Gershwin

Frasi dei film settimanali, delle altre settimane

Scrivi un commento. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Ho tutta l'anima incrinata di brividi di stelle.

Ho tutta l'anima incrinata di brividi di stelle.

Salvatore Quasimodo

Salvatore Quasimodo

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail