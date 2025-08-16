DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Robert L. Stevenson
-
Ma quale forte senso di identità personale... uno sta in ozio o per apatia o perché la sua situazione finanziaria è tale che può permettersi di far lavorare altri al posto suo. Generalmente guardando credo però che una persona sana abbia la necessità di fare qualcosa durante le giornate perché l'ozio di breve durata può essere un rigeneratore, ma se prolungato nel tempo può diventare malattia.Da: Gladys BozanicData: ieri alle ore 8:25
-
Quale ?
Quella del fannullone di professione... immagino.
Ne conosco tanti con questa "forte identità personale"...Da: GiusyData: ieri alle ore 6:52