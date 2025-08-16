Aforismi
Commenti alla frase di Robert L. Stevenson

Stare in ozio richiede un forte senso di identità personale.

  • Ma quale forte senso di identità personale... uno sta in ozio o per apatia o perché la sua situazione finanziaria è tale che può permettersi di far lavorare altri al posto suo. Generalmente guardando credo però che una persona sana abbia la necessità di fare qualcosa durante le giornate perché l'ozio di breve durata può essere un rigeneratore, ma se prolungato nel tempo può diventare malattia.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: ieri alle ore 8:25

  • Quale ?
    Quella del fannullone di professione... immagino.
    Ne conosco tanti con questa "forte identità personale"...

    Da: Giusy
    Data: ieri alle ore 6:52

