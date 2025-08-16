Stare in ozio richiede un forte senso di identità personale.

Nato a Edimburgo, Scozia, il 13 novembre 1850, dopo una giovinezza ribelle e in polemica con il padre e con il puritanesimo borghese del suo ambiente, studia Legge, diviene avvocato ma non eserciterà mai la professione. Nel 1874 i sintomi della malattia polmonare che lo aveva colpito durante l'infanzia si fanno più gravi; inizia una...

continua leggendo la:

Biografia di Robert Louis Stevenson su Biografieonline.it