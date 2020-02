Ho sempre pensato alla mia vita come a una tragedia. Adesso vedo che è una commedia.

Rafiki: [colpisce in testa Simba con il bastone]



Simba: Ahi! Che male! Perché mi hai colpito?



Rafiki: Non ha importanza: ormai è passato. [ridacchia]



Simba: Sì, ma continua a fare male...



Rafiki: Oh, sì, il passato può fare male. Ma a mio modo di vedere dal passato puoi scappare... oppure imparare qualcosa. [cerca di colpire di nuovo Simba con il bastone]



Simba: [evita il colpo]



Rafiki: [Risata]