Commenti alla frase di Jim Morrison

Quando morirò andrò in paradiso, perchè l'inferno l'ho già vissuto quaggiù.

  • Che dire... possiamo solamente augurargli che sia andata così.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: venerdì 22 agosto alle ore 14:46

  • Sì, purtroppo, per qualcuno è proprio così: povere anime disperate che per motivi intrinseci o extrinseci, in questa vita, vivono in modo disperato e dannato... forse, agnelli immolati per il bene dell'intero mondo.

    Da: Giusy
    Data: venerdì 22 agosto alle ore 5:54

  • eh gia' a chi lo dici !!!

    Da: Sharon
    Data: mercoledì 15 maggio 2013 alle ore 15:02

