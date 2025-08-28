DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Jim Morrison
Che dire... possiamo solamente augurargli che sia andata così.Da: Gladys BozanicData: venerdì 22 agosto alle ore 14:46
Sì, purtroppo, per qualcuno è proprio così: povere anime disperate che per motivi intrinseci o extrinseci, in questa vita, vivono in modo disperato e dannato... forse, agnelli immolati per il bene dell'intero mondo.Da: GiusyData: venerdì 22 agosto alle ore 5:54
eh gia' a chi lo dici !!!Da: SharonData: mercoledì 15 maggio 2013 alle ore 15:02