Aforismi
Citazione dal film Django Unchained di Calvin Candie

Signori, avevate la mia curiosità, ma ora avete la mia attenzione.

Dal film

Django Unchained
Calvin Candie

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
Un gruppo di schiavi incatenati cammina in un bosco del Texas; è notte e davanti a loro ci sono due uomini a cavallo, i fratelli Speck, che li hanno acquistati lo stesso giorno ad un mercato. La colonna viene fermata dall'arrivo di una carrozza sopra alla quale c'è un dente di grandi dimensioni che dondola sopra ad una molla. Chi guida la carrozza è il Dr. King Schultz, il quale si presenta come un dentista, che vuole acquistare uno degli schiavi perché conosce alcune persone che lui sta cercando. Individuato lo schiavo fra quelli...Leggi di più

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail