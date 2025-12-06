DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Django Unchained di Calvin Candie
Calvin Candie
Django Unchained: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Calvin Candie e scopri di più sul film:
Breve trama del film
[da Cultura.biografieonline.it]
Un gruppo di schiavi incatenati cammina in un bosco del Texas; è notte e davanti a loro ci sono due uomini a cavallo, i fratelli Speck, che li hanno acquistati lo stesso giorno ad un mercato. La colonna viene fermata dall'arrivo di una carrozza sopra alla quale c'è un dente di grandi dimensioni che dondola sopra ad una molla. Chi guida la carrozza è il Dr. King Schultz, il quale si presenta come un dentista, che vuole acquistare uno degli schiavi perché conosce alcune persone che lui sta cercando. Individuato lo schiavo fra quelli...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film