Commenti alla frase di Jean-Paul Sartre
-
Difficilmente sono, aspramente, critica sull' altrui pensiero... ma, questa volta, dissento fortemente: chi non fa nulla... non prova proprio un bel niente !!!Da: GiusyData: giovedì 12 febbraio alle ore 3:32
-
Solo chi ha una coscienza può sentire la responsabilità per non aver fatto nulla quando sarebbe stato necessario agire.Da: Gladys BozanicData: mercoledì 11 febbraio alle ore 11:38