Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Commenti alla frase di Jean-Paul Sartre

Quando non si fa nulla, ci si crede responsabili di tutto.

  • Difficilmente sono, aspramente, critica sull' altrui pensiero... ma, questa volta, dissento fortemente: chi non fa nulla... non prova proprio un bel niente !!!

    Da: Giusy
    Data: giovedì 12 febbraio alle ore 3:32

  • Solo chi ha una coscienza può sentire la responsabilità per non aver fatto nulla quando sarebbe stato necessario agire.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: mercoledì 11 febbraio alle ore 11:38

Aggiungi un commento


Il tuo nome e indirizzo E-mail

Testo del tuo messaggio

Controllo di sicurezza

    Dichiaro di aver preso visione della norme sulla privacy e accetto le condizioni di utilizzo gratuito dei servizi del sito

Lascia un tuo commento con Facebook

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail