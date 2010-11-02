Aforismi
Il non parlare mai di sé è un'ipocrisia molto distinta.

  • Parlare di se con chi ci tiene è un paio di maniche, farlo con altri che si prendono il diritto di farlo al posto nostro senza esserne intitolati, è inutile. Chi ci conosce distingue le due cose.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: domenica 25 gennaio alle ore 10:02

  • L'uomo è fatto di Es, Io e Super Io: quindiil perfetto equilibrio dei tre componenti crea un uomo sano. Se non si parla mai di se stessi, vuol dire che non si ha stima di se stessi..

    Da: Valerio Romano
    Data: martedì 2 novembre 2010 alle ore 18:34

