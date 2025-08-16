Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Commenti alla frase di William Shakespeare

Oh! guardati, mio signore, dalla gelosia: è il mostro dagli occhi verdi che schernisce la carne di cui si nutre.

  • Dove c'è amore non c'è né gelosia, né possesso e chi afferma il contrario concepisce l'altro come sua proprietà. quindi come un suo oggetto e non come una persona che ha una propria volontà. La gelosia non fa altro che ferire la persona che uno afferma d'amare.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: giovedì 14 agosto alle ore 7:37

  • Qualcuno sentenzia sulla "sana" gelosia... io la chiamo desiderio infantile di possesso: cosa centra con l'amore autentico ? !

    Da: Giusy
    Data: giovedì 14 agosto alle ore 5:36

Aggiungi un commento


Il tuo nome e indirizzo E-mail

Testo del tuo messaggio

Controllo di sicurezza

    Dichiaro di aver preso visione della norme sulla privacy e accetto le condizioni di utilizzo gratuito dei servizi del sito

Lascia un tuo commento con Facebook

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail