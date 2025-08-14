Aforismi
Aforisma di William Shakespeare

Oh! guardati, mio signore, dalla gelosia: è il mostro dagli occhi verdi che schernisce la carne di cui si nutre.

Breve biografia di William Shakespeare

Poeta e drammaturgo inglese, nasce a Stratford-upon-Avon nel 1564. È considerato dalla critica come una delle più grandi personalità della letteratura di ogni tempo e di ogni paese. Ad uno sguardo storico più ravvicinato, invece, viene catalogato come uno degli esponenti principali del rinascimento inglese. Dal punto di vista...
Biografia di William Shakespeare su Biografieonline.it

