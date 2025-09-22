DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Umberto Eco
La superstizione porta sfortuna.
È in realtà una citazione di Raymond Smullyan. Umberto Eco la cita ne "Il pendolo di Foucault".
-
Non è che porti sfortuna, ma precedere agli eventi con un atteggiamento negativo non è che può favorirci in àlcun modo. Credo che le persone superstiziose si neghino da sole le occasioni che la vita porge loro.Da: Gladys BozanicData: ieri alle ore 7:43