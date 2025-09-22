DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Umberto Eco
La superstizione porta sfortuna.
È in realtà una citazione di Raymond Smullyan. Umberto Eco la cita ne "Il pendolo di Foucault".
Breve biografia di Umberto Eco
Critico, saggista, scrittore e semiologo di fama internazionale, Umberto Eco nasce ad Alessandria il 5 gennaio 1932. Si laurea nel 1954, all'età di 22 anni, presso l'Università di Torino, con una tesi sul pensiero estetico di Tommaso d'Aquino, poi pubblicata come volume autonomo.
