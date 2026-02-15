Aforismi
Commenti alla frase di Albert Einstein

Chiunque si pone come arbitro in materia di conoscenza è destinato a naufragare nella risata degli dei.

  • C'è sempre qualcuno che ne sa una più del diavolo per cui è meglio astenersi dal fare da arbitro... può pure finire con un'accusa da ambe le parti contendenti, quindi meglio tenersi alla larga e lasciare ai due di risolvere la loro contesa.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: venerdì 6 febbraio alle ore 12:54

  • Raramente uso un rafforzativo... ma questa volta sì:
    assolutamente vero !!!

    Da: Giusy
    Data: venerdì 6 febbraio alle ore 5:47

