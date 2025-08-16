DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Virginia Woolf
Alcune persone si rifugiano in chiesa; altre nella poesia; io nei miei amici.
[La frase corretta e completa, tratta dal romanzo "Le onde" è la seguente]
C'è chi si rivolge ai preti, chi alla poesia; io ai miei amici, al mio cuore, a cercare tra le frasi e i frammenti qualcosa di intatto – io per cui non c'è bellezza sufficiente nella luna o in un albero; io per cui il contatto di una persona con l'altra è tutto, eppure non posso afferrare neppur questo, io che sono così imperfetto, debole, indicibilmente solo. Sedevo là.
Io: nella preghiera e in me stessa...Da: GiusyData: mercoledì 13 agosto alle ore 7:03