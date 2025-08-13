Aforismi
Alcune persone si rifugiano in chiesa; altre nella poesia; io nei miei amici.
Le onde

C'è chi si rivolge ai preti, chi alla poesia; io ai miei amici, al mio cuore, a cercare tra le frasi e i frammenti qualcosa di intatto – io per cui non c'è bellezza sufficiente nella luna o in un albero; io per cui il contatto di una persona con l'altra è tutto, eppure non posso afferrare neppur questo, io che sono così imperfetto, debole, indicibilmente solo. Sedevo là.

Virginia Woolf scrittrice Adeline Virginia Woolf nasce a Londra il 25 gennaio 1882. Il padre, Sir Leslie Stephen, è un autore e un critico, mentre la madre è Julia Prinsep-Stephen, modella. Virginia e la sorella Vanessa vengono istruite in casa, mentre i fratelli maschi studiano a scuola e presso l'università di Cambridge. Nella sua...
