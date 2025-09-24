Aforismi
Commenti alla frase di Ilaria Salis

Nel mio caso, la solidarietà, nel segno dell'antifascismo e della lotta contro l'ingiustizia, è stata decisiva per riscrivere un copione che sembrava già scritto. Mi impegnerò affinché questa energia possa continuare a fare la differenza. Per me. Per tutti gli antifascisti. E, soprattutto, mi auguro che possa ispirare il cambiamento, trasformando questo nostro mondo in un luogo più giusto, più libero e più lieto.
Vipera

[dal Prologo]

  • Terrificante che un soggetto che rivoluzionaria rispetto a tutte le regole della democrazia liberale (che prevede fra le altre la proprietà privata che lei condanna) usufruisca giusto di quelle garanzie offerte proprio dal sistea che lei contesta. Che poi possa godere di tutti i privilegi dei parlamentari EU è veramente offensivo, e poi piagnucoli per non rispodere dei propri gesti, ancora peggio. CHE QUALCUNO OSI RIPORTARE sue Frasi, sempre legittime x il "free Speech" che lei contesta se non in linea con quel che piace a lei, come degne di AFORISMA, mi dispiace, mi delude veramente

    Da: Francesco
    Data: ieri alle ore 10:49

  • Una persona che non mi piace, proprio per i suoi modi di fare, il mondo lo potrebbe cambiare con l'esempio personale e, credo bene che i suoi metodi non siano da seguire. Parlare oggi di tutti i mali della società attribuendo loro il nome fascismo non è appropriato, quello appartiene ad un tempo passato, ciò che fanno quelli che agiscono come lei si chiama teppismo, non si realizzano cambiamenti con la forza e non attenendosi alle leggi vigenti alle quali ci dovremmo attenere tutti, lei compresa, ma con l'esempio e la perseveranza.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: ieri alle ore 8:13

