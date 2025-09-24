Commenti alla frase di Ilaria Salis
[dal Prologo]
Terrificante che un soggetto che rivoluzionaria rispetto a tutte le regole della democrazia liberale (che prevede fra le altre la proprietà privata che lei condanna) usufruisca giusto di quelle garanzie offerte proprio dal sistea che lei contesta. Che poi possa godere di tutti i privilegi dei parlamentari EU è veramente offensivo, e poi piagnucoli per non rispodere dei propri gesti, ancora peggio. CHE QUALCUNO OSI RIPORTARE sue Frasi, sempre legittime x il "free Speech" che lei contesta se non in linea con quel che piace a lei, come degne di AFORISMA, mi dispiace, mi delude veramenteDa: FrancescoData: ieri alle ore 10:49
Una persona che non mi piace, proprio per i suoi modi di fare, il mondo lo potrebbe cambiare con l'esempio personale e, credo bene che i suoi metodi non siano da seguire. Parlare oggi di tutti i mali della società attribuendo loro il nome fascismo non è appropriato, quello appartiene ad un tempo passato, ciò che fanno quelli che agiscono come lei si chiama teppismo, non si realizzano cambiamenti con la forza e non attenendosi alle leggi vigenti alle quali ci dovremmo attenere tutti, lei compresa, ma con l'esempio e la perseveranza.Da: Gladys BozanicData: ieri alle ore 8:13