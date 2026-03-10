DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Hermann Hesse
-
Ossia, nonostante tutto, ha conservato una dose di sentimenti umani non avariati da calcoli, preferenze e dal politicamente corretto, se non tutti, allora almeno coloro che affrontano ogni tipo di sfide per arrivare al giorno seguente.Da: Gladys BozanicData: giovedì 5 marzo alle ore 9:51
-
il popopolo italiano è un popolo sincero, vero, che ha conosciuto grandi privazioni, grandi saccheggi,troppe invasioni, tirannie e grandi distruzioni. Per cui non ha sovrastrutture mentali come hanno gli inglesi o i tedeschi, ridiamo se c'è da ridere e piangiamo se c'è da piangere, le nostre sofferenze almeno in questo ci hanno insegnato ad essere liberi!Strano che un Nobel sia stato così imbecille da non averlo capito!Da: stefania assognaData: domenica 29 agosto 2010 alle ore 13:54