Commenti alla frase di Antonio Albanese

La normalità è la cosa più importante, divertente e interessante che ci sia.

  • Benché molti la reputino noiosa, io credo che sia la cosa più bella poter vivere nella normalità e, visto come stanno le cose globalmente, credo che sarà sempre più apprezzata e ricercata da coloro ai quali è negata.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: lunedì 2 marzo alle ore 10:10

  • anche quando sei rovinato ? uagliuu ste acceiss

    Da: mimmo barabba
    Data: sabato 17 agosto 2013 alle ore 16:06

  • se vuoi essere normale oggi devi essere un gran lecchino se no muori di famee....

    Da: mimmo (cazzu)
    Data: mercoledì 25 agosto 2010 alle ore 0:04

  • cerco lavoro ando dam na mano piu semplice di cosi

    Da: barabba
    Data: venerdì 23 luglio 2010 alle ore 1:48

