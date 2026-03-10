DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Antonio Albanese
-
Benché molti la reputino noiosa, io credo che sia la cosa più bella poter vivere nella normalità e, visto come stanno le cose globalmente, credo che sarà sempre più apprezzata e ricercata da coloro ai quali è negata.Da: Gladys BozanicData: lunedì 2 marzo alle ore 10:10
-
anche quando sei rovinato ? uagliuu ste acceissDa: mimmo barabbaData: sabato 17 agosto 2013 alle ore 16:06
-
se vuoi essere normale oggi devi essere un gran lecchino se no muori di famee....Da: mimmo (cazzu)Data: mercoledì 25 agosto 2010 alle ore 0:04
-
cerco lavoro ando dam na mano piu semplice di cosiDa: barabbaData: venerdì 23 luglio 2010 alle ore 1:48