La normalità è la cosa più importante, divertente e interessante che ci sia.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Battuta di Antonio Albanese
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Antonio Albanese
Antonio Albanese, divenuto noto grazie alla esilarante galleria di personaggi di "Mai dire gol" negli anni '90 si è poi rivelato negli anni successivi uno degli attori - e anche registi - più interessanti del panorama comico italiano.
E non solo comico, perché la sua carriera inizia come attore drammatico e le sue doti in questo...
continua leggendo la:
Biografia di Antonio Albanese su Biografieonline.it