Aforismi
Battuta di Antonio Albanese

La normalità è la cosa più importante, divertente e interessante che ci sia.

Breve biografia di Antonio Albanese

Antonio Albanese, divenuto noto grazie alla esilarante galleria di personaggi di "Mai dire gol" negli anni '90 si è poi rivelato negli anni successivi uno degli attori - e anche registi - più interessanti del panorama comico italiano. E non solo comico, perché la sua carriera inizia come attore drammatico e le sue doti in questo...
