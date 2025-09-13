DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Ron Hubbard
Tutto vero e credo che ciò dipenda da quanto una persona sia di fermi principi e quanto sia pronta ad accettare cambiamentii che non vadano completamente contro gli stessi. È vero che nella vita bisogna adattarsi ai cambiamenti per convivere nella società, ma ci sono principi che non vanno calpestati, per nulla e per nessuno, sono quelli che fanno la differenza tra l'essere umani o burattini.Da: Gladys BozanicData: ieri alle ore 11:12