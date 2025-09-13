Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Commenti alla frase di Ron Hubbard

Una persona è l'effetto dell'ambiente che lo circonda oppure è capace di avere effetto sull'ambiente che lo circonda.

  • Tutto vero e credo che ciò dipenda da quanto una persona sia di fermi principi e quanto sia pronta ad accettare cambiamentii che non vadano completamente contro gli stessi. È vero che nella vita bisogna adattarsi ai cambiamenti per convivere nella società, ma ci sono principi che non vanno calpestati, per nulla e per nessuno, sono quelli che fanno la differenza tra l'essere umani o burattini.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: ieri alle ore 11:12

Aggiungi un commento


Il tuo nome e indirizzo E-mail

Testo del tuo messaggio

Controllo di sicurezza

    Dichiaro di aver preso visione della norme sulla privacy e accetto le condizioni di utilizzo gratuito dei servizi del sito

Lascia un tuo commento con Facebook

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail