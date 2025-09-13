Aforismi
Una persona è l'effetto dell'ambiente che lo circonda oppure è capace di avere effetto sull'ambiente che lo circonda.

Lafayette Ronald Hubbard, meglio conosciuto come L. Ron Hubbard (o semplicemente Ron Hubbard) oltre ad essere noto come l'autore e fondatore di "Dianetics" e "Scientology", è autore di diversi libri che vanno dalla fantascienza al business management, fino alla poesia. Ron Hubbard nasce il 13 marzo 1911 a Tilden, nel Nebraska. Il...
