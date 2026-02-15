DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Rudolf Steiner
-
Bisogna essere Steiner, o averlo da interprete per poter decifrare il linguaggio della natura, non basta godere della sua bellezza, si devono comprendere i messaggi che lancia per poterla proteggere o sanare se necessario. Steiner, come tutti coloro che hanno una marcia in più, seguito da pochi e deriso da molti, eppure personaggio dal quale si può imparare molto ancora oggi.Da: Gladys BozanicData: sabato 7 febbraio alle ore 10:03
-
Ecco spiegato l' incanto della comprensione profonda e matura.Da: GiusyData: sabato 7 febbraio alle ore 8:00