Tutta la natura sussurra i suoi segreti a noi attraverso i suoi suoni. I suoni che erano precedentemente incomprensibili alla nostra anima, ora si trasformano nella lingua espressiva della natura.

  • Bisogna essere Steiner, o averlo da interprete per poter decifrare il linguaggio della natura, non basta godere della sua bellezza, si devono comprendere i messaggi che lancia per poterla proteggere o sanare se necessario. Steiner, come tutti coloro che hanno una marcia in più, seguito da pochi e deriso da molti, eppure personaggio dal quale si può imparare molto ancora oggi.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: sabato 7 febbraio alle ore 10:03

  • Ecco spiegato l' incanto della comprensione profonda e matura.

    Da: Giusy
    Data: sabato 7 febbraio alle ore 8:00

