Aforismi
Commenti alla frase di Marguerite Duras

La solitudine significa anche: o la morte o il libro. Ma innanzi tutto significa alcol.

  • Non sono del parere che debba significare ciò o, almeno, non solamente ciò. Chi è in pace con se stesso e con il mondo può godere della solitudine per dedicarsi alla ricerca ed allo studio per approfondire i propri interessi o semplicemente evitare tutto ciò che lo turberebbe e non vi è per certo carenza nella società che ci circonda. Quanto ci è concesso di vivere è meglio farlo nel modo più adatto al nostro essere e se a qualcuno compiace farlo da eremita, così sia, basta che in ciò trovi pace per corpo e mente.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: lunedì 1 dicembre alle ore 7:10

  • Che tristezza... una sconfinata, irreparabile tristezza.

    Da: Giusy
    Data: lunedì 1 dicembre alle ore 5:12

