Aforismi
Aforisma di Marguerite Duras

La solitudine significa anche: o la morte o il libro. Ma innanzi tutto significa alcol.

Breve biografia di Marguerite Duras

Marguerite Duras, pseudonimo di Marguerite Donnadieu, è nata il 4 aprile 1914, a Gia Dinh, in Cocincina, l'attuale Vietnam del sud che a suo tempo era dominio francese e qui trascorre l'infanzia e l'adolescenza. Il padre, che disgraziatamente muore quando Marguerite ha quattro anni, è originario di Lot-et-Garonne, mentre la madre...
continua leggendo la:
