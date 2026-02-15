DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di George Bernard Shaw
-
.... forse che dire la verità premi ?
Ovviamente, la mia è ironia...Da: GiusyData: martedì 10 febbraio alle ore 5:28
-
Solitamente è così, tutto bene fino a che uno non esprime la propria opinione, soprattutto se questa non è in loro favore. Tuoni e fulmini sarebbero il minimo che uno potesse aspettarsi di doversi attendere, di solito le conseguenze sono molto più severe e lo capiva pure Shaw.Da: Gladys BozanicData: lunedì 9 febbraio alle ore 7:42