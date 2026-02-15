Aforismi
Commenti alla frase di George Bernard Shaw

Gli americani mi adorano e continueranno ad adorarmi fin quando non dirò qualcosa di bello su di loro.

  • .... forse che dire la verità premi ?
    Ovviamente, la mia è ironia...

    Da: Giusy
    Data: martedì 10 febbraio alle ore 5:28

  • Solitamente è così, tutto bene fino a che uno non esprime la propria opinione, soprattutto se questa non è in loro favore. Tuoni e fulmini sarebbero il minimo che uno potesse aspettarsi di doversi attendere, di solito le conseguenze sono molto più severe e lo capiva pure Shaw.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: lunedì 9 febbraio alle ore 7:42

