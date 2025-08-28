DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Chuck Norris
-
Non per chi li conosce bene, casomai per chi giudica dall'apparenza.Da: Gladys BozanicData: lunedì 25 agosto alle ore 14:03
-
MAI pensare che l'essere donna sia sinonimo di fragilità, di insicurezza e di "far finta" di aver paura... mentre, alcune di noi, sono "belve" mascherate da agnello... l'essere donna implica assoluta e autentica consapevolezza di se stessa e accettazione di ciò.Da: GiusyData: domenica 24 agosto alle ore 5:07