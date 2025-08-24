Gli uomini sono come l'acciaio. Quando perdono la loro tempra, perdono valore.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Chuck Norris
Breve biografia di Chuck Norris
Nato nella città di Ryan, in Oklahoma (USA) il 10 marzo 1940, da madre irlandese e padre Cherokee, il suo vero nome è Carlos Ray Norris.
Il nome di Chuck Norris è associato perlopiù al suo personaggio più noto, Cordell Walker, protagonista della serie tv "Walker, Texas Ranger". Oltre a questa serie l'attore ha partecipato a numerosi...
