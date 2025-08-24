Aforismi
Gli uomini sono come l'acciaio. Quando perdono la loro tempra, perdono valore.

Breve biografia di Chuck Norris

Nato nella città di Ryan, in Oklahoma (USA) il 10 marzo 1940, da madre irlandese e padre Cherokee, il suo vero nome è Carlos Ray Norris. Il nome di Chuck Norris è associato perlopiù al suo personaggio più noto, Cordell Walker, protagonista della serie tv "Walker, Texas Ranger". Oltre a questa serie l'attore ha partecipato a numerosi...
Biografia di Chuck Norris su Biografieonline.it

