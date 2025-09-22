DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Stephen Hawking
-
La nostra vita non avrebbe senso se ci limitassimo ai soli fatti terreni, come non avremmo acquisito nuovo sapere se l'uomo non àvesse cooperato col suo spirito che lo ha spinto ad andare oltre, nonostante a volte fosse stato etichettato come eretico o pazzo. Un uomo senza spirito è come una barca a vela senza vento, immobile, inutile.Da: Gladys BozanicData: sabato 20 settembre alle ore 15:59