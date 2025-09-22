Aforismi
Commenti alla frase di Stephen Hawking

Per confinare la nostra attenzione ai fatti terreni si dovrebbe limitare lo spirito umano.

  • La nostra vita non avrebbe senso se ci limitassimo ai soli fatti terreni, come non avremmo acquisito nuovo sapere se l'uomo non àvesse cooperato col suo spirito che lo ha spinto ad andare oltre, nonostante a volte fosse stato etichettato come eretico o pazzo. Un uomo senza spirito è come una barca a vela senza vento, immobile, inutile.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: sabato 20 settembre alle ore 15:59

