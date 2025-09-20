Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frase di Stephen Hawking

Per confinare la nostra attenzione ai fatti terreni si dovrebbe limitare lo spirito umano.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Stephen Hawking

L'orgoglio di molti può considerarsi al riparo se si considera che Stephen Hawking non ha sempre dato prova del suo straordinario ingegno. A scuola non era particolarmente brillante, anzi, era assai sfaticato e pigro, sempre pronto agli scherzi. Da adulto invece, quasi ricalcando il mito del genio che vive "sotto mentite spoglie" e...
continua leggendo la:
Biografia di Stephen Hawking su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail