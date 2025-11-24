DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Samuel Johnson
Oggi, opinabile assolutamente e strettamente opinabile, e completamente legato a quel momento storico e a quel contesto nazionale.
Un aforisma che non può avere valore assoluto !!!
... e 'patriotti' (preferisco così, perché è storia antica) sono
il 90,99% (e forse anche più) degli Italiani.