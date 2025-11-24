Aforismi
Commenti alla frase di Samuel Johnson

Il patriottismo è l'ultimo rifugio di un farabutto.

  • Oggi, opinabile assolutamente e strettamente opinabile, e completamente legato a quel momento storico e a quel contesto nazionale.
    Un aforisma che non può avere valore assoluto !!!

    Da: Giusy
    Data: domenica 23 novembre alle ore 8:16

  • ... e 'patriotti' (preferisco così, perché è storia antica) sono
    il 90,99% (e forse anche più) degli Italiani.

    Da: Eleuterio
    Data: giovedì 4 agosto 2016 alle ore 16:01

