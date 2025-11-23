Il patriottismo è l'ultimo rifugio di un farabutto.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Samuel Johnson
Breve biografia di Samuel Johnson
Poeta, lessicografo, saggista e biografo sono solo alcuni dei meriti con i quali viene ricordato Samuel Johnson; ma la sua attività fu anche e forse soprattutto quella di critico letterario.
Nasce il 18 settembre 1709 in Inghilterra a Lichfield (Staffordshire). Nel 1764 fonda il celebre circolo letterario, "The Club", il quale diverrà...
continua leggendo la:
Biografia di Samuel Johnson su Biografieonline.it