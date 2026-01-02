Aforismi
La libertà non è che una possibilità di essere migliori, mentre la schiavitù è certezza di essere peggiori.

  • Chi è d'animo buono e di solidi principi morali rimane retto sia in libertà, che in schiavitù, per cui le due opposte situazioni non interferiscono nei suoi comportamenti. L'uomo dovrebbe indistintamente sempre dare il meglio di se stesso senza lasciarsi influenzare dalle mutevoli situazioni che incontrerà nel corso della vita.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: giovedì 1 gennaio alle ore 9:14

  • Approvo questa frase, in quanto l'ho vissuta sulla mia pelle, in questi ultimi tempi. Mi sentivo chiusa in gabbia da situazioni che mi costringevano a non esprimermi al meglio. Lo stress per questa cosa, mi impediva di crescere e di migliorarmi. Ora, che mi sono liberata da queste situazioni, mi sento il mondo in mano.

    Da: Lorella
    Data: giovedì 7 gennaio 2016 alle ore 14:16

