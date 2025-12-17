Commenti alla frase di Albert Camus
[Ci sono negli uomini più cose da ammirare che non da disprezzare.]
-
Beh, direi per fortuna perché in caso contrario la nostra specie si sarebbe già estinta. Tuttavia, non c'è di che star contenti già che in questo momento stiamo su una bilancia a causa di tutte le schifezze commesse e non sappiamo quale sarà la parte a prevalere tra il bene ed un futuro auspicabile o il male e la fine per tutti, perché il nostro mondo è uno e unico, almeno sino ad ora e tutti dovrebbero tenerne conto quando sventolano minacce con il nucleare. La terra l'hanno già abbondantemente ferita con l'uso " limitato " in azioni belliche e con gli esperimenti in paradisi terrestri rovinati per sempre, ora manca solamente una mazzata finale, già che si registra di anno in anno la crescita di mali letali che ovviamente non è sufficiente per chi ha la visione di come dovrebbe essere il mondo del dopo con loro a capo. Illusi o strafacenti, direi, perché non ci sarebbe un dopo per nessuno di noi.Da: Gladys BozanicData: giovedì 11 dicembre alle ore 10:55
-
Evviva !!!Da: GiusyData: giovedì 11 dicembre alle ore 7:27