Frase di Albert Camus
Negli uomini, le cose da ammirare sono più di quelle da disprezzare.
[Ci sono negli uomini più cose da ammirare che non da disprezzare.]
Breve biografia di Albert Camus
Premio Nobel per la Letteratura nel 1957, scrittore difficilmente annoverabile ad una specifica corrente letteraria, Albert Camus nasce il 7 novembre 1913 in Algeria a Mondovi, oggi Dréan. Il padre, fornitore di uva per vinai locali, muore molto giovane durante la Prima guerra mondiale, nella battaglia della Marna, servendo "un paese che...
