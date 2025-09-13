Aforismi
Commenti alla frase di Francesco Bacone

Un uomo saggio coglie più occasioni di quante ne trova.

  • Più che di saggezza credo che si tratti di intraprendenza e di questa non tutti hanno il dono, per quanto saggi possano essere.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: venerdì 12 settembre alle ore 7:42

  • il saggio e'un uomo che ha una grande esperienza di vita che serve ad aiutare coloro che hanno dubbi e incertezze nell'affrontare i vari apetti variegati della realta'sociale e civile che lo circondano.

    Da: Claudio Cavaliere:Veri,Boni Et Pulchri Defensor
    Data: venerdì 24 giugno 2011 alle ore 20:23

