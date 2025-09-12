Un uomo saggio coglie più occasioni di quante ne trova.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di Francesco Bacone
Breve biografia di Francesco Bacone
Francesco Bacone è l'italianizzazione del nome di Francis Bacon. Il filosofo inglese nasce a Londra il 22 gennaio 1561.
Inizia gli studi al Trinity College di Cambridge; prosegue poi al Gray's Inn di Londra l'approfondimento e la formazione in Legge e Giurisprudenza.
Diviene un grande e forte sostenitore della rivoluzione scientifica,...
